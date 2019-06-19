Korgeneral, Rusya'nın 5. nesil savaş uçaklarının benzersiz özelliğini anlattı

Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi yayın organı Krasnaya Zvezda gazetesine demeç veren Gulyayev, 5. nesil çok fonskiyonlu Su-57 savaş uçaklarının eşi benzeri olmayan özelliğini anlattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ndeki üç alayın 2028 yılına kadar Su-57'lerle donatılması talimatını verdiğini anımsatan Gulyayev, bu uçakların en yeni imha sistemleriyle teçhiz edileceğini vurguladı.

Gulyayev, Su-57'lerin kamuoyuna tanıtıldığı andan itibaren birçok yabancı uzmanın bu uçağı Batılı muadillerinin önüne taşıyan eşsiz özelliklerini mercek altına aldığının altını çizdi.