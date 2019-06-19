Gruşko: Türkiye ve Rusya'nın imzaladığı S-400 anlaşması uluslararası kurallara uygun

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya ve Türkiye arasında imzalanan S-400 füze savunma sistemleri anlaşmasının uluslararası kurallara uygun olduğunu söyledi.

ABD'nin S-400 anlaşması nedeniyle Türkiye'ye yaptırımları genişletme planlarını değerlendiren Gruşko, "Biz, pozisyonumuzu uzun zamandır ifade ediyoruz. Her egemen devlet, askeri-teknik alandaki partnerlerini seçme hakkına sahiptir. (S-400'ler konusunda) Tüm kararlar alındı, bu anlaşma uluslararası kurallara uygun" dedi.

Pentagon'da alım ve teçhizat desteğinden sorumlu müsteşar Ellen Lord, yaptığı açıklamada Türkiye'yi önemli bir NATO müttefiki olarak gördüklerini vurgulamış ancak Rusya'dan hava savunma sistemi alınması halinde uygulanacak yaptırımların F-35 savaş uçağı için kritik parçalar üreten Türk firmaların yanı sıra ABD savunma sanayisine üretim yapan şirketlere de yansıyacağını duyurmuştu.

Lord, Paris'te yapılan Air Show'da yaptığı açıklamada "S-400 ve F-35 konusunun tüm savunma ve ticari endüstrimize olan etkilerini ayrı ayrı inceledik. Savunma sanayinde F-35'lerin haricinde ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamına girebilecek tüm unsurları gözden geçirdik" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. (S-400) Uygun fiyatla olmanın yanında ortak üretime de geçebilme sözünü alarak sözleşmemizi imzaladık. İnşallah kısa zamanda da geliyor'' ifadelerini kullanmıştı.