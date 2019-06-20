ABD, S-400’ü neden sevmediğini anlattı

ABD’nin, S-400 hava savunma füze sistemini Rusya için istihbarat toplama platformu olarak gördüğü belirtildi.

Beyaz Saray’daki bir kaynak, Rus medyasına açıklamasında, "S-400, Rusya tarafından istihbarat toplama platformu olarak kullanılıyor. Bu yüzden Türkiye’nin bu sistemi almasına karşıyız" dedi.

Kaynak, "Ankara’nın planladığı S-400 alımının ABD-Türkiye ilişkileri için ağır sonuçları olacak. ABD gerçekten böyle adımlardan kaçınmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak, S-400 anlaşmasından vazgeçmesi durumunda Türkiye için olumsuz sonuçlarını minimize etmeye hazır olduklarını dasözlerine ekledi.