ABD, 'gerçek' hipersonik füzeyi duyurdu

Amerikan askeri sanayi şirketi Raytheon, dinamik tazyikli jet motoru (ram jet) ile donatılacak hipersonik füze geliştirdiklerini duyurdu.

Aviation Week dergisinin aktardığına göre, Raytheon şirketinin yayınladığı resimde, füze üzerinde hava giriş bölümü görünmüyor. Haberde, 'üreticilerin sıkça böyle hassas teknolojiyi maskelediği' hatırlatıldı.

Raytheon sitesindeki yazıda, 'yeni tip füzenin' New York’tan Los Angeles’e aralıksız 39 dakikaya ulaşabileceği kaydedildi.

Ayrıca yeni füzenin, hipersonik hızla uçan savaş başlığı olmayacağı, hipersonik ram jet ile donatılacağı ve 2-4 yıl sonra test edileceği ifade edildi.

Raytheon Missile Systems Başkan Yardımcısı Thomas Bussing, “Bu artık bir bilim kurgu değil” diye konuştu.