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13:04 21 Haziran 2019
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    Savunma Sanayii Başkanı Demir'den S-400 ve F-35 açıklaması

    © AFP 2019 / Kirill Kudryavtsev
    Savunma
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    Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin, temmuz ayında başlayacak teslimat süreciyle ilgili açıklama yaptı. Demir, "İki-üç günde bitecek değil, günlerce sürecek bir teslimat olacak" dedi.

    Hulusi Akar
    © AA / Murat Kaynak
    Akar: S-400'ü alarak NATO'dan uzaklaştığımız falan yok
    Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, ULAK Haberleşme AŞ. tarafından Bilkent Hotel'de düzenlenen ‘Türkiye'nin 5G ve Ötesi İçin İletişim Gücü’ konulu toplantı sonrasında, basın mensuplarının S-400 hava savunma sistemine ilişkin sorularını yanıtladı.

    Savunma Sanayii Başkanlığı olarak işin teknik kısmını yürüttüklerini belirten Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği takvim çerçevesinde teslimatın gerçekleşeceğini açıkladı.

    Demir, teslimatın hemen, bir günde olmasının mümkün olmadığını vurgulayarak, "Malum sistem oldukça komplike ve kalabalık. Süreç hemen, 2-3 günde bitecek bir süreç değil. Başladığında göreceksiniz. Günlerce sürecek bir teslimat olacak. Lojistik, eğitim, aranjmanlar, ulaşım kaynaklarının bulunması gibi konular üzerinde aktif olarak devam eden bir süreç var" diye konuştu.

    ABD İLE F-35 GERİLİMİ: ‘HER KRİZ BİR FIRSATTIR’

    Mike Pompeo
    © REUTERS / FABRIZIO BENSCH
    ABD’den S-400 açıklaması: Pompeo, Türkiye’ye uygulanabilecek yaptırımları değerlendiriyor
    Türk savunma sanayisinin olası bir ABD yaptırımından nasıl etkileneceği sorusu üzerine de Demir, şu değerlendirmeyi yaptı:

    "Her kriz bir fırsattır. Bu da fırsat doğurur diye düşünüyorum. F-35 programı 9 ülkenin ortak olduğu bir program. Herhangi bir ülke 'bu ortaklıktan seni çıkardım.' deme hakkına sahip değil. Bu konu ortakların hepsinin oy birliği ile karar alması gereken bir konu. Şu anda F-35 için yaptığımız üretimler var. Bir dizi katılımlarımız var. Onlarla ilgili ortaklıktan çıkmak için zorlaştırıcı konular gündeme gelebilir ama nihayetinde eğer ABD yaptırım uygulama kararı alırsa zor bir dönemden geçebiliriz ama bu zor döneme karşı Türk sanayisi kendi tedbirlerini alır.

    İhracat fırsatlarını değerlendirir. Zorluklardan daha kuvvetlenerek çıkarsın. Bizler kararlı oldukça, kendimize, milletimize güvendikçe ve bu konuda dirençli oldukça başaracağımıza inanıyorum."

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    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 5G ve Ötesi İçin İletişim Gücü, 5G, Türkiye, S-400, Rusya, İsmail Demir
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