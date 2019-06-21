İran Devrim Muhafızları Komutanı: Düşürülen İHA ile birlikte bir ABD uçağı da vardı ancak vurmadık

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İran Devrim Muhafızları komutanı, düşürülen casus İHA'nın eşlik ettiği ve içerisinde 35 kişinin yer aldığı öğrenilen bir uçağın da tespit edildiğini ancak vurulmadığını açıkladı.