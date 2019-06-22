Rus Su-24 bombardıman uçağı, Baltık Denizi'nde İspanyol 'Juan Carlos 1' uçak gemisine yaklaştı

İspanyol televizyonu Antena 3'ün haberine göre Su-24 uçağı, Baltık Denizi'ndeki NATO tatbikatı kapsamında manevralar gerçekleştiren 'Juan Carlos 1' uçak gemisinin yakınında uçtu

Nispeten yavaş hızda ve alçak irtifada uçan Su-24'ün radarlar tarafından tespit edildiği belirtilen haberde, Rus uçağının tehlike arz etmediği ve bu nedenle herhangi bir önlemin gerekli görülmediği kaydedildi.

İspanyol televizyonu, Su-24'ün 'Juan Carlos 1' uçak gemisinin yakınında seyrettiği anların görüntülerini de yayınladı.