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19:07 22 Haziran 2019
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    Rusya & NATO

    NATO, Rusya ile askeri çatışmanın 'olasılıklarını' değerlendirdi

    © Sputnik /
    Savunma
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    NATO Savunma Koleji'nin hazırladığı raporda, Rusya ile İttifak arasında askeri çatışma çıkma olasılığının düşük olsa bile yine de bulunduğu belirtildi.

    Hmeymim Üssü / Su-24
    Ministry press service оброны Russian Federation
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    NATO Savunma Koleji'nin (NDC) ‘Baltık Bölgesi Neden Önemli? NATO’nun Kuzeydoğu Sınırının Savunması’ adlı raporunda, Rusya ile Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü arasında askeri çatışma çıkma olasılığının düşük te olsa yine de bulunduğu kaydedildi.

    Belgede, Baltık bölgesine daha çok sayıda Amerikan askerlerinin gönderilmesi gerektiği, zira Baltık Devletleri’nin Moskova’nın ‘Avrupa’nın güvenliğinin mimarisini yıkmanın yolu’ olabilecekleri vurgulandı.

    Raporda, “Rusya Federasyonu son 10 yılda Avrupa’nın güvenliğinin mimarisini baltalama niyetini ortaya koydu. NATO ile Rusya arasında askeri çatışma olma riski düşük, ancak böyle bir riski olasılık olarak düşünmemek olmaz. Risklerin düşürülmesi için İttifak’ın Baltık Devletlerinde caydırma potansiyeli, Baltık topraklarına Amerikan askerleri gönderilerek güçlendirilmeli. Askerlerin dağılımı, öncü varlığın genişletilmesine ilişkin mevcut anlaşmaları tamamlayacak şekilde olmalı” ifadelerine yer verildi.

    Daha önce ABD Kongresi’nde, hala Sovyet silahlarını kullanmaya devam eden Doğu Avrupa’da NATO üyesi olan ülkelere, silahlar için yedek parça almaya devam ettikleri Moskova’ya bağlı kalmamaları bakımından Amerikan silahlarının satın alımı için kredi sağlanmasına ilişkin bir öneri sunulmuştu.

    Aralarında NATO üst düzey yöneticilerin de bulunduğu Batılı politikacılar sürekli olarak ‘Rus tehdidinden’ bahsediyor. Moskova’daki yetkililer ise Rusya’nın hiçbir zaman hiç kimseye saldırmayacağını defalarca vurgulamıştı.

    Etiketler:
    Çatışma, Baltık Denizi, NATO, Rusya, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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