Rus Zvezda televizyonu, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’nin ana taarruz helikopteri olan Mi-28’in, yeni üst düzey pilotaj hareketi icra ederken görüntülediği bir video yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın yayın organı olan Zvezda televizyonunun yayınladığı videoda, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’nin ana taarruz helikopteri olan Mi-28’in (Gece Avcısı) pilotu tarafından sergilenen yeni üst düzey pilotaj hareketine yer verildi.

Gece Avcısı’nın sıra dışı uçuşunu görüntüleyen gazeteci, “Helikopter 90 kilometre/saat hıza ilerliyor ve aynı zamanda kendi aksının etrafında da dönüyor” ifadelerini kullandı.

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’nin hizmetinde olan ve gece-gündüz ve her türlü hava koşullarında görev yapabilen Mi-28 helikopteri, düşmanın zırhlı araçları ile personelini, ayrıca düşük hızda ilerleyen hava hedeflerini imha etmeyi amaçlıyor.

Mi-28 helikopterinin pilotu üst düzey pilotaj becerilerini sergiledi https://t.co/gQAm2tAPXk pic.twitter.com/olposlBRO2 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 23, 2019

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