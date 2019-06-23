Gece Avcısı’nın sıra dışı uçuşunu görüntüleyen gazeteci, “Helikopter 90 kilometre/saat hıza ilerliyor ve aynı zamanda kendi aksının etrafında da dönüyor” ifadelerini kullandı.
Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’nin hizmetinde olan ve gece-gündüz ve her türlü hava koşullarında görev yapabilen Mi-28 helikopteri, düşmanın zırhlı araçları ile personelini, ayrıca düşük hızda ilerleyen hava hedeflerini imha etmeyi amaçlıyor.
Mi-28 helikopterinin pilotu üst düzey pilotaj becerilerini sergiledi https://t.co/gQAm2tAPXk pic.twitter.com/olposlBRO2— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 23, 2019
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