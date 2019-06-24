Yeni Mi-28NM helikopterleri Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin hizmetinde

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh bünyesinde faaliyet gösteren Rusya Helikopterleri şirketinin Genel Müdürü Andrey Boginskiy, Zvezda televizyonuna açıklamasında 2 adet yeni Mi-28NM Gece Avcısı helikopterinin Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne teslim edildiğini belirtti.

Boginskiy, önümüzdeki yıl ise Rusya Savunma Bakanlığı’na aynı tipten daha 6 adet yeni helikopterin teslim edileceğini kaydetti.

Moskova’daki Mil Helikopter Fabrikası'nın baş tasarımcısı Vitaliy Şerbina, yeni Mi-28MN helikopterlerinin Rusya’da ilk kez üretilen ‘havadan havaya’ ve ‘havadan karaya’ çok işlevli güdümlü füzelerle donatılacağını belirtti. Yeni füzenin hem karadaki, hem de su ve su altı hedeflerini imha edebildiğine dikkat çeken Şerbina, ayrıca füzenin uzun menzilli olduğundan, helikopterin düşmanın hava savunmasının menziline girmeden hedeflerin yok edilebildiğini vurguladı.

Rus yetkili, yeni helikopterlerin ayrıca Rusya’da şimdiye kadar üretilen en güçlü tanksavar güdümlü füzeleri olan, 1.2 metre kalınlığındaki zırhı delebilen Hrizantema-M füzeleriyle de donatılmış olacağını ifade etti.

Hem pilot, hem de yardımcı pilot tarafından kullanılabilme imkanı olan Gece Avcısı’nda ayrıca yenilenmiş radar sisteminin, yeni nişan alma, pilotaj ve navigasyon aygıtının, modernize edilmiş motorların ve helikopteri ısı güdümlü füzelerden koruyan lazerli savunma sisteminin de bulunacağı öğrenildi.

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Daha 1971’de Sovyet ordusunun hizmetine giren Mi-24 saldırı helikopterinin geliştirilmesi sonucunda ortaya çıkan Mi-28, ilk uçuşunu 1982’de yaptıktan sonra birçok kez modernizasyondan geçti.

Geceleyin de görevi yerine getirme özelliği kazandırılan Mi-28N, 2016’daysa Suriye’de terör yanlılarıyla girilen çatışmalarda test edildi.

Ardından Rus İzvestiya gazetesi, Savunma Bakanlığı’nın verilerine dayandırdığı haberinde Mi-28N’nin bir üst modeli olan M-28NM’nin de Suriye’deki dağlık ve çarpık arazide başarıyla test edildiğini yazdı.

Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, Russia Today’e (RT) verdiği demeçte Gece Avcısı’nın M-28NM modelinin Suriye deneyimleri sayesinde de ortaya çıktığını aktardı: “Suriye’de Mi-28N helikopterlerinin kullanımında tespit edilen eksikler Rusya Helikopterleri tarafından giderildi ve daha gelişmiş bir araç ortaya çıktı.”

“Helikopter ‘havadan havaya’ füzelerle donatılırsa, başta saldırı uçakları olmak üzere olası düşmanın taktik hava araçlarıyla da mücadele edebilecek” diyen Leonkov, yeni modeli farklı kılan başlıca özelliğin, Mi-28NM’nin tamamen sayısal aygıtlarla donatılması olduğunu ifade etti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen mayısta yaptığı konuşmada 2028 yılına kadar Rus ordusuna 100 adet modernize edilmiş Mi-28NM helikopteri teslim edileceğini belirtmişti.

Natsionalnaya Oborona Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Rus Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Müdürü İgor Korotçenko, Mi-28NM helikopterini, çatışma alanında başta tank ve zırhlı araçlar olmak üzere yüzde 100 isabet oranıyla çeşitli görevleri yerine getirebilen modern saldırı helikopterleri olarak tanımladı.

Mi-28 helikopterinin onlarca ülkeye teslim edildiğini hatırlatan Korotçenko, “Rusya böylelikle dünyanın önde gelen başlıca helikopter üreticileri ile baş başa gidiyor ve bu segmentteki lider ülkelerden biridir” ifadelerini kullandı.