Ryabkov: ABD'nin Rusya sınırı yakınına füze konuşlandırması, Küba Füze Krizi'nin bir benzerine yol açar

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Rusya sınırları yakınına füzeler konuşlandırması halinde, bölgede gerilimin tırmanacağını ve Küba Füze Krizi'ne benzer bir kriz yaşanacağını belirtti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'ndeki ABD'nin uluslararası füze anlaşmalarına ilişkin tutumunu eleştirdiği konuşmasında, ABD'nin Türkiye'ye, SSCB'nin ise Küba'ya nükleer füze yerleştirmesiyle başlayan Küba Füze Krizi'nin tekrarlanacağı uyarısı yaptı.

Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) askıya almasını öngören yasa tasarısının görüşüldüğü oturumda konuşan Ryabkov, ABD'lilerin Avrupa'ya füze sistemleri konuşlandırma planları olmadığını söylediklerini ancak MK-41 fırlatma rampalarının halihazırda Avrupa'da görev yaptığını anımsattı.

Ryabkov, "Eğer iş, bu tür sistemlerin Rusya sınırı yakınına konuşlandırılmasına kadar giderse, durum sadece kötüye gitmekle kalmaz, kendimizi Küba Füze Krizi'ne benzer bir durum içinde bulabiliriz" dedi.

Küba Füze Krizi, ABD'nin Türkiye'ye, SSCB'nin buna cevaben Küba'ya nükleer füze yerleştirmesi sonucu çıkmıştı. Kriz, nükleer savaşa girişmeden çözüldü ancak kalıcı sonuçlar doğurdu. SSCB ile ABD arasında varılan anlaşma nedeniyle SSCB-Çin ilişkileri bozuldu. Fransa, ABD'den bağımsız olarak kendi nükleer programını geliştirdi.