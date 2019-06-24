Rus askeri uçaklar ABD semalarında gözlem uçuşu gerçekleştirecek

Haberde, “Uçuşlardan biri, Rus Tu-154M LK-1 uçağı ile 24-29 Haziran tarihleri arasında ABD toprakları üzerinde yapılacak. Great Falls açık havalimanından havalanacak olan uçak, maksimum 5 bin 130 kilometre mesafeli uçuş gerçekleştirecek” ifadelerine yer verildi.
Uçuşların daha önce mutabık kalınmış rotalar üzerinden yapılacağı bildirilen haberde, uçaklarda cihazların kullanım düzenini ve anlaşma hükümlerinin yerine getirip getirilmediğini kontrol edecek olan Amerikalı ve İsveçli uzmanların da bulunacağı vurgulandı.
Habere göre bu hafta ayrıca Fransız ve Alman görev grupları, Fransız C-130H uçağı ile Moskova bölgesinde yer alan Kubinka havalimanından kalkış yaparak, Rusya semalarında gözlem uçuşu gerçekleştirecek.
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