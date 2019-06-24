Rus askeri uçaklar ABD semalarında gözlem uçuşu gerçekleştirecek

Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi yayın organı olan Krasnaya Zvezda gazetesinin haberine göre, Rus askeri uçakları bu hafta Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde ABD ve İsveç toprakları üzerinde 2 gözlem uçuşu gerçekleştirecek.

Haberde, “Uçuşlardan biri, Rus Tu-154M LK-1 uçağı ile 24-29 Haziran tarihleri arasında ABD toprakları üzerinde yapılacak. Great Falls açık havalimanından havalanacak olan uçak, maksimum 5 bin 130 kilometre mesafeli uçuş gerçekleştirecek” ifadelerine yer verildi.

İkinci gözlem uçuşunun 24-28 Haziran tarihleri arasında İsveç hava sahasında yapılacağı belirtilen haberde, bu uçuşta Uppsala havalimanından havalanacak olan AN-30B uçağının kullanılacağı, uçuş mesafesinin azami bin 700 kilometre olacağı kaydedildi.

Uçuşların daha önce mutabık kalınmış rotalar üzerinden yapılacağı bildirilen haberde, uçaklarda cihazların kullanım düzenini ve anlaşma hükümlerinin yerine getirip getirilmediğini kontrol edecek olan Amerikalı ve İsveçli uzmanların da bulunacağı vurgulandı.

Habere göre bu hafta ayrıca Fransız ve Alman görev grupları, Fransız C-130H uçağı ile Moskova bölgesinde yer alan Kubinka havalimanından kalkış yaparak, Rusya semalarında gözlem uçuşu gerçekleştirecek.