Erdoğan: S-400 hava savunma sistemlerini önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz, geri adım atmayacağız

AK Parti'nin TBMM grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile kriz konusu olan S-400 hava savunma sistemlerinin önümüzdeki ay teslim alınacağını söyledi.
"S-400 meselesi, doğrudan egemenlik haklarımızla ilgilidir ve bundan geri adım atmayacağız."
Erdoğan, "Başka tedarik sistemlerine de kapılarımız açık olmuştur. Türkiye baskılara boyun eğmek, başkalarından izin almak zorunda değildir" ifadesini kullandı.
Rusya Ticaret Bakanı Denis Manturov, S-400 hava savunma sistemlerinin parçalarının Türkiye'ye sevkiyatının yakın zamanda başlayacağını açıklamıştı. "Sevkiyat için gereken tüm kararların alındı" diyen Manturov, Türkiye'nin, S-400 sistemlerini almasını istemeyen ABD karşısında takındığı 'sağlam tavrı' da övmüştü.
Cumhurbaşkani Erdoğan: S-400 meselesi doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili bir konudur ve bundan geri adım atmayacağız. pic.twitter.com/PfCceBxgf0— yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) June 25, 2019
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