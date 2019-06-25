Kayıt
13:24 25 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama

    İsrail yapay zekayı Spice bombalarına entegre etti

    © AFP 2019 / JACK GUEZ
    Savunma
    URL'yi kısaltın
    0 54

    Yapay zeka teknolojisinden aktif olarak yararlanan İsrail, Spice bombalarını hedefleri belirleme ve diğer nesnelerden ayırma başta olmak üzere bir dizi kapasiteye kavuşturdu.

    İsrail’in milli silah geliştirme ajansı Rafael Gelişmiş Savunma Sistemleri, olay yeri eşleştirme teknolojisinde, otomatik hedef tanımanın yanı sıra yapay zekadan da yararlanmaya başladı.

    Yapay zeka
    © AA /
    Yapay zeka insanların seslerinden yüz özelliklerini ortaya çıkardı
    Yapay zeka ve derin öğrenme teknolojileri sayesinde bomba, hareket eden yer hedeflerini belirleme, bunları diğer nesneler ve araziden ayırma kapasitesine kavuştu. Bu özellik, bombaya yüklenen üç boyutlu modellemelere ve algoritmalara dayanıyor.

    Bomba, örneğin bir araç konvoyundan oluşan hedefini tanımlayıp ona doğru ilerlerken yapay zeka sayesinde ‘görmezden gelmeyi’ öğrendiği diğer araçlar ile hedef konvoyu birbirinden ayırabiliyor.

    GPS’SİZ BÖLGELERDE ÇALIŞABİLİYOR

    F-16 gibi savaş uçaklarının kanatlarının altına yerleştirilebilen Spice 250, 75 kilogramlık bir savaş başlığına ve maksimum 100 kilometre menzile sahip.

    Arazi verisinin bombaya yüklenmesini ve gerçek zamanlı elektro-optik görüntülerle birleştirilmesini içeren elektro-optik olay yeri eşleştirme teknolojisi, silahın küresel konumlandırma sistemlerinin (GPS) engellendiği ortamlarda çalışmasına izin veriyor.

    Seks robotlarındaki yapay zeka hala çok temel özelliklere sahip: Sorulara cevap verebiliyorlar fakat uzun cümleler kuramıyorlar. Seks robotları Çin’in arama motoru Baidu tarafından desteklenen veritabanında yer alan kelimeleri kullanıyor.
    © REUTERS / Aly Song
    Yapay zeka artık insanlar gibi görebiliyor
    Rafael’in yöneticilerinden Gideon Weiss’in aktardığı bilgiye göre bomba, bu özerk kapasiteyi rotasını belirlemek ve düzeltmek için kullanabiliyor.

    HEDEFE BİRKAÇ SANİYE KALA BAŞKA BİR HEDEF VERİLEBİLİR

    Otomatik hedef edinim ve tanımlama sistemlerinin denendiği uçuşlar da dahil olmak üzere, Spice 250’nin geliştirme ve test aşamasının tamamlandığını belirten Weiss, bombanın teslimata hazır olduğunu söyledi.

    İnsan eliyle seçilen hedefi bulamaması durumunda, otomatik hedef edinim algoritmasının ikinci bir hedef seçip seçmeyeceği sorusunu yanıtlayan Weiss “Bu, kullanıcı tanımlı politikalar ve angajman kuralları alanına giriyor. Bombanın nasıl, nerede ve ne zaman kullanılacağı; hedef tanıma olasılıkları ve muhtemel sonuçlarının nasıl tanımlanacağı kullanıcıların elinde” dedi.

    Weiss, iki yönlü veri bağlantısı ve video akışı özelliği sayesinde bombanın durdurulabileceğini veya silahın hedefine ulaşmasından birkaç saniye öncesine kadar yeniden hedeflenebileceğini aktardı.

    Spice silah ailesi, İsrail Hava Kuvvetleri ve uluslararası müşterilerle birlikte çalışıyor.

    İlgili konular:

    Pentagon çalışanlarını yapay zeka ile izleyecek
    AK Partili Dağ: Seçim çalışmalarında yapay zekadan faydalanacağız
    Netflix şifrelerini paylaşanlar, yapay zeka tarafından 'avlanacak'
    Etiketler:
    Gideon Weiss, F-16, Rafael, Bomba, Spice bomba, İsrail, Yapay zeka
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Tahran-Van treninin ilk yolcuları Van'a ulaştı
    Karikatür
    'ABD, İran’a askeri müdahaleyi göze alamaz'
    İnfografik
    Yenilenen İBB Başkanlığı seçimi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet