İsrail yapay zekayı Spice bombalarına entegre etti

Yapay zeka teknolojisinden aktif olarak yararlanan İsrail, Spice bombalarını hedefleri belirleme ve diğer nesnelerden ayırma başta olmak üzere bir dizi kapasiteye kavuşturdu.

İsrail’in milli silah geliştirme ajansı Rafael Gelişmiş Savunma Sistemleri, olay yeri eşleştirme teknolojisinde, otomatik hedef tanımanın yanı sıra yapay zekadan da yararlanmaya başladı.

Yapay zeka ve derin öğrenme teknolojileri sayesinde bomba, hareket eden yer hedeflerini belirleme, bunları diğer nesneler ve araziden ayırma kapasitesine kavuştu. Bu özellik, bombaya yüklenen üç boyutlu modellemelere ve algoritmalara dayanıyor.

Bomba, örneğin bir araç konvoyundan oluşan hedefini tanımlayıp ona doğru ilerlerken yapay zeka sayesinde ‘görmezden gelmeyi’ öğrendiği diğer araçlar ile hedef konvoyu birbirinden ayırabiliyor.

GPS’SİZ BÖLGELERDE ÇALIŞABİLİYOR

F-16 gibi savaş uçaklarının kanatlarının altına yerleştirilebilen Spice 250, 75 kilogramlık bir savaş başlığına ve maksimum 100 kilometre menzile sahip.

Arazi verisinin bombaya yüklenmesini ve gerçek zamanlı elektro-optik görüntülerle birleştirilmesini içeren elektro-optik olay yeri eşleştirme teknolojisi, silahın küresel konumlandırma sistemlerinin (GPS) engellendiği ortamlarda çalışmasına izin veriyor.

Rafael’in yöneticilerinden Gideon Weiss’in aktardığı bilgiye göre bomba, bu özerk kapasiteyi rotasını belirlemek ve düzeltmek için kullanabiliyor.

HEDEFE BİRKAÇ SANİYE KALA BAŞKA BİR HEDEF VERİLEBİLİR

Otomatik hedef edinim ve tanımlama sistemlerinin denendiği uçuşlar da dahil olmak üzere, Spice 250’nin geliştirme ve test aşamasının tamamlandığını belirten Weiss, bombanın teslimata hazır olduğunu söyledi.

İnsan eliyle seçilen hedefi bulamaması durumunda, otomatik hedef edinim algoritmasının ikinci bir hedef seçip seçmeyeceği sorusunu yanıtlayan Weiss “Bu, kullanıcı tanımlı politikalar ve angajman kuralları alanına giriyor. Bombanın nasıl, nerede ve ne zaman kullanılacağı; hedef tanıma olasılıkları ve muhtemel sonuçlarının nasıl tanımlanacağı kullanıcıların elinde” dedi.

Weiss, iki yönlü veri bağlantısı ve video akışı özelliği sayesinde bombanın durdurulabileceğini veya silahın hedefine ulaşmasından birkaç saniye öncesine kadar yeniden hedeflenebileceğini aktardı.

Spice silah ailesi, İsrail Hava Kuvvetleri ve uluslararası müşterilerle birlikte çalışıyor.