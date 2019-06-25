Kalibr füzeleriyle donatılan Amiral Gorşkov fırkateyni, ABD savaş gemilerinin 'meraklı bakışları altında' Havana'da

Rusya Donanması'na ait Amiral Gorşkov fırkateyni Küba'nın başkentindeki Havana Limanı'na demirledi. ABD savaş gemileri, o anları teyakkuz halinde takip etti.

Suriye'deki terörle mücadele faaliyetlerinde etkin şekilde kullanılan Kalibr füzeleriyle donatılmış Amiral Gorşkov fırkateyni, aylar süren yolculuğuna şubat sonunda başladı. Küba'ya varana dek Çin, Cibuti ve Sri Lanka'da duraklayan fırkateyne birkaç destek gemisi eşlik etti.

Ruslar limana yaklaşıp demir atarken Amerikan savaş gemileri Küba kıyılarındaki USS Jason Dunham güdümlü füze destroyeriyle teyakkuzda bekledi.

Rus mürettebatın Küba Devrim Donanması'na nezaket ziyaretleri ile tarihi ve kültürel yerlerin ziyaretinden oluşan faaliyetlerde bulunması bekleniyor.