Rosenergoatom'a dünyanın ilk ve tek yüzer nükleer güç santrali Akademik Lomonosov'u kullanma yetkisi verildi

Rusya'daki tüm nükleer santrallerin işletmesini yürüten Rosenergoatom, dünyanın ilk ve tek yüzer nükleer güç santrali Akademik Lomonosov'u çalıştırma izni aldı.

Federal Ekoloji Denetim Ajansı'ndan (Rostehnadzor) yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu'na (Rosatom) bağlı Rosenergoatom'a Akademik Lomonosov'un nükleer tesisini 10 yıl süreyle, 2029 yılına kadar kullanma yetkisi verildi.

Akademik Lomonosov'ta bulunan iki KLT-40S reaktör ünitelerinin her biri, 100 bin nüfuslu bir kentin elektrik ihtiyacını karşılamaya yetecek miktarda elektrik üretme kapasitesine sahip.

Nisan ayında Akademik Lomonosov'daki reaktörlerin testlerinin başarıyla tamamlandığı duyurulmuştu.