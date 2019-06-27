Su-35S uçağı ARMY-2019’daki gösterisiyle izleyenleri büyüledi

Rusya’nın Moskova bölgesinde devam eden ARMY-2019 Uluslararası Askeri-Teknik Fuarı’nda Rus Su-35S savaş uçakları ile hava gösterisi gerçekleştirildi. Fuarın ziyaretçileri, Su-35S’in fizik kurallarına meydan okuyan manevralarını görme fırsatı buldu.

ARMY-2019 fuarında düzenlenen hava gösterisinde ziyaretçilere Su-35S uçaklarının hünerleri gösterildi. Uçaklar, ileri teknoloji motorları, gelişmiş sevk gücü ve uçuş kontrol becerisi ile pilot Viktor Pugaçev’in ‘Kobra manevrasını’ andıran manevralar gerçekleştirdi.

Sukhoi Su-35S uçakları, geçen yıl tam operasyon kapasitesine ulaştı. Su-27 uçaklarının güncellenmiş versiyonu olan bu uçaklar, havada üstünlük sağlıyor.

Pilot Viktor Pugaçev’in Su-27 uçağı ile ilk kez 1980’li yıllarda yaptığı ‘Kobra manevrası’ birebir çatışmalarda kullanılıyor. Bu manevra sırasında bir miktar irtifa kazanıldıktan sonra hız aniden düşürülüyor ve gerideki düşman uçağının ileride kalmasına yol açıyor.