Rusya, yeni hafif yüzer tank geliştiriyor

ARMY-2019 Uluslararası Askeri-Teknik Fuarı'nda açıklamalarda bulunan Abdulov, Rus uzmanların yeni hafif tank projesi üzerinde çalıştığını söyledi.

Abdulov, "Sprut-SDM platformu temelinde hafif yüzer tank geliştirme çalışmaları devam ediyor. Sprut'la kıyaslanırsa, yeni araç daha gelişmiş korumaya ve farklı hareket donanımına sahip olacak" dedi.

Yüzer tankta BMP-3 IFV'de bulunan torsiyon çubuklu süspansiyonun kullanılacağını kaydeden Abdulov, bu süspansiyonun daha güvenilir ve kullanım açısından daha kolay olduğunun altını çizdi.

Abdulov, yüzer tank projesinin adını açıklamaktan çekindi.

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