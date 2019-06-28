Rusya'da uçaklar ve keşif İHA'ları tarafından görülmeyen pasif radar istasyonu geliştirildi

Rus mühendislik şirketi "OKB-Planeta" Genel Müdürü Aleksandr Petrov, uçaklar ve keşif amaçlı insansız hava araçları (keşif İHA'ları) tarafından görülemeyen "Tropa" pasif radar istasyonunu geliştirdiklerini söyledi.

Petrov, "Fikir basit. Televizyon ve mobil iletişim kulelerinden gelen yansımaları kullanıyoruz. Yani radar istasyonu, ışınları alarak çalışıyor ve hiçbir şekilde ışın saçmıyor. Yani, bu sistem görünmez ve duyulmaz" dedi.

İstasyonun halihazırda testleri geçtiğini anlatan Petrov, potansiyel müşterilerin ilgi göstermeye başladığını kaydederek, "Sadece savunma kuruluşları değil, özel hayatlarının dokunulmazlığını sağlamak isteyen ve İHA'lar tarafından izlenmek istemeyen özel kişiler de ilgili" dedi.