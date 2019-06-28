Rusya'da uçaklar ve keşif İHA'ları tarafından görülmeyen pasif radar istasyonu geliştirildi

Petrov, "Fikir basit. Televizyon ve mobil iletişim kulelerinden gelen yansımaları kullanıyoruz. Yani radar istasyonu, ışınları alarak çalışıyor ve hiçbir şekilde ışın saçmıyor. Yani, bu sistem görünmez ve duyulmaz" dedi.
© Sputnik / Shiva Abshenas
İstasyonun halihazırda testleri geçtiğini anlatan Petrov, potansiyel müşterilerin ilgi göstermeye başladığını kaydederek, "Sadece savunma kuruluşları değil, özel hayatlarının dokunulmazlığını sağlamak isteyen ve İHA'lar tarafından izlenmek istemeyen özel kişiler de ilgili" dedi.
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