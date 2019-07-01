Rusya ve ABD, yeni START anlaşması çerçevesinde denetim gerçekleştirdi

Rusya ve Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi gazetesi Krasnaya Zvezda, Rusya ve ABD’nin geçen hafta Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) çerçevesinde ortak denetimler gerçekleştirdiğini aktardı. Türkiye ve Norveç de Açık Semalar Anlaşması doğrultusunda Rusya’da denetim yaptı.

Krasnaya Zvezda’nın yayınladığı infografiğe göre, Rusya ordusu geçen hafta yurtdışında üç denetim gerçekleştirdi. ABD’de Yeni START anlaşması çerçevesinde denetim gerçekleştiren Rusya, Türkiye ve Romanya’da da 2011 tarihli Viyana Belgesi çerçevesinde denetim faaliyeti yürüttü.

Diğer yandan yabancı ordular da Rusya’da geçen hafta üç denetimde bulundu.

ABD ordusu Yeni START anlaşması, Danimarka Viyana Belgesi, Türkiye ve Norveç ise Açık Semalar Anlaşması kapsamında Rusya’da denetim gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Nükleer Risk Azaltma Merkezi Başkanı Sergey Rıjkov, daha önce Rusya’dan denetçilerin 2011 tarihli Viyana Belgesi’nde belirtilen yetki çerçevesinde Türkiye ve Romanya’daki askeri tesisleri inceleyeceğini söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G20’de ABD Başkanı Donald Trump’la yaptıkları görüşmede Yeni START anlaşmasının uzatılması konusunun gündeme getirildiğini ifade etmişti.

G20 Zirvesi’nde konuşan Devlet Başkanı Putin, Rusya ve ABD dışişleri bakanlarının stratejik nükleer silahların azaltılması adına görüşmeler yapmakla görevlendirildiğini söylemişti.

2011 yılında Yeni START anlaşması 2011’de yürürlüğe girmişti, anlaşma uzatılmazsa 2021’de sona erecek.

Moskova, ABD’nin INF’den çekilmesinin ardından, 2021'de ’de sona erecek anlaşmadan da çekilebileceğinden endişe duyduğunu belirtmişti.