Rusya ve ABD, yeni START anlaşması çerçevesinde denetim gerçekleştirdi

Diğer yandan yabancı ordular da Rusya’da geçen hafta üç denetimde bulundu.
ABD ordusu Yeni START anlaşması, Danimarka Viyana Belgesi, Türkiye ve Norveç ise Açık Semalar Anlaşması kapsamında Rusya’da denetim gerçekleştirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı Nükleer Risk Azaltma Merkezi Başkanı Sergey Rıjkov, daha önce Rusya’dan denetçilerin 2011 tarihli Viyana Belgesi’nde belirtilen yetki çerçevesinde Türkiye ve Romanya’daki askeri tesisleri inceleyeceğini söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G20’de ABD Başkanı Donald Trump’la yaptıkları görüşmede Yeni START anlaşmasının uzatılması konusunun gündeme getirildiğini ifade etmişti.
2011 yılında Yeni START anlaşması 2011’de yürürlüğe girmişti, anlaşma uzatılmazsa 2021’de sona erecek.
Moskova, ABD’nin INF’den çekilmesinin ardından, 2021'de ’de sona erecek anlaşmadan da çekilebileceğinden endişe duyduğunu belirtmişti.
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