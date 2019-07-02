Sea Breeze 2019 tatbikatı Odessa'da başladı

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ukrayna, ABD, Gürcistan ve Moldova dahil olmak üzere 19 ülkenin katıldığı Sea Breeze 2019, düzenlenen resmi törenle başladı.

Kara, hava, deniz ve sualtında gerçekleşecek olan tatbikata 32 gemi, 24 uçak ve 900'dan fazla deniz piyade askeri katılıyor.

Tatbikatta, Tuna Nehri'nden Karadeniz'e çıkacak sivil gemilerin düşmana karşı korunmasının öngörüldüğü senaryo uygulanıyor.

Tatbikat, 12 Temmuz'a kadar Ukrayna'nın Odessa, Nikaloyev ve Herson bölgelerinde devam edecek.

Daha önce ABD'nin Tomahawk güdümlü füzelerini taşıyan USS Carney destroyer gemisinin tatbikata katılmak üzere İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e giriş yaptığı ve Odessa'ya yöneldiği, Rus savaş gemilerinin destroyeri izlediği açıklanmıştı.

Dün de NATO'ya ait askeri personeli, araçları ve ekipmanları taşıyan askeri nakliye uçaklarının Odessa'ya ulaştığı duyurulmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da, tatbikatı 'tehlikeli bir fikir' olarak nitelemişti.