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    FILE PHOTO: A Russian serviceman walks past S-400 missile air defence systems before a parade marking the anniversary of the victory over Nazi Germany in World War Two, in central Moscow, Russia April 29, 2019. REUTERS/Tatyana Makeyeva/File Photo

    ABD'li Senatör Graham: Türkiye S-400'leri aktive etmezse yaptırımların etrafından dolanılabilir

    © REUTERS / Tatyana Makeyeva
    Savunma
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    ABD’li Senatör Lindsey Graham, Türkiye’nin Rusya’da alacağı S-400 hava savunma sistemlerini aktive etmemesi ve Amerikan yapımı Patriot'ları alması karşılığında yaptırımlardan kaçınabileceğini savundu.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS / JORGE SILVA
    Erdoğan G20 Zirvesi sonrası konuştu: S-400'le ilgili yaptırım söz konusu olmayacağını Trump'tan dinlemiş olduk
    CBS kanalında yayınlanan ‘Face the Nation’ (Ulusla Yüzleşin) adlı programa katılan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın G20 Zirvesi’nin ardından yaptığı "Yaptırım söz konusu olmayacağını Trump'tan duymuş olduk" sözlerine atıfta bulunan Graham, bu tarz bir diyalogun geçtiğinden ‘kuşkulu’ olduğunu söyledi.

    'KONUŞMANIN GERÇEKLEŞTİĞİNDEN KUŞKULUYUM'

    Erdoğan-Donald Trump görüşmesinin Türkiye'de basına yansıdığı gibi geçmemiş olabileceğini belirten Graham, şu ifadeleri kullandı; “Şu an Türkiye’deyim ve Türk medyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, görüşmeleri sırasında Trump’ın ‘S-400’leri aktive ederseniz yaptırımların etrafından bir yol buluruz’ dediği yönündeki iddiası bildiriliyor. Bu konuşmanın gerçekleştiğinden kuşkuluyum. Bu bizim yasalarımıza göre imkânsız, eğer Türkiye Ruslardan aldıkları S-400 füze bataryalarını aktive ederse, yasalar uyarınca yaptırım uygulanması gerekir.”

    'AYNI ANDA İKİSİNE İZİN VEREMEYİZ'

    FILE PHOTO: A Russian serviceman walks past S-400 missile air defence systems before a parade marking the anniversary of the victory over Nazi Germany in World War Two, in central Moscow, Russia April 29, 2019. REUTERS/Tatyana Makeyeva/File Photo
    © REUTERS / Tatyana Makeyeva
    Kremlin: S-400 anlaşması, Türkiye’ye kısmi teknoloji transferini öngörüyor
    Graham, “Ayrıca birkaç gün önce, Rus S-400 füze bataryalarını aktive etmeleri halinde Türkiye’ye F-35 satışını yasaklayan bir yasayı kabul ettik. Türkiye’ye aynı anda hem F-35 teknolojisini transfer edip hem de Rus füze bataryası almalarına izin vermemiz mümkün değil” dedi.

    Sunucunun “Yaptırımların kaçınılmaz olmadığını söylemiyorsunuz. Bir tür uzlaşma görüyor musunuz?” sorusu üzerine Senatör, önerisini açıkladı.

    'YASALARIMIZDA TAKDİR YETKİSİ YOK'

    Turkish Defense Minister Hulusi Akar and acting U.S. Secretary for Defense Mark Esper shake hands during a NATO Defence Ministers meeting in Brussels, Belgium June 26, 2019. Virginia Mayo/Pool via REUTERS
    © REUTERS / POOL
    Reuters'e konuşan ABD'li yetkili: S-400 alımının Türkiye'ye F-35'in yanısıra ekonomik bedeli de olacak
    Lindsey Graham, “Umarım. Türkiye stratejik müttefikimiz. Suriye’de bize yardım etti. NATO müttefiki aynı zamanda, ama Rus yapımı bir S-400 füze bataryası alamazlar. Başkan Trump, bir önceki yönetimin (Barack Obama) muhtemelen çok sert olduğunu söylerken haklıydı. Türkiye hava sahasını korumak için onlara Amerikan yapımı Patriot füze bataryasını satmış olmaları gerekirdi. Bu işin etrafından dolaşmanın yolu, Türkiye’yi S-400’leri aktive etmekten vazgeçirmek ve NATO ile uyumlu bir Patriot füze bataryası ile yerlerini değiştirmek” diye konuştu.

    “Türkiye ile bir çatışma istemiyorum. Oldukça önemli bir müttefikler, özellikle de Suriye ve bölge söz konusu olduğunda” diyen Senatör şöyle devam etti,  “Ancak bizim yasalarımızda takdir yetkisi yoktur. Eğer S-400’leri aktive ederlerse, Amerikan yasaları kapsamında yaptırımlara maruz kalacaklar ve F-35 teknolojisi Türkiye’ye transfer edilemeyecek. Bu ikilemden bir çıkış yolu bulmalıyız.”

    Etiketler:
    G20 Zirvesi, Lindsey Graham, Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan, Yaptırım, hava savunma sistemi, Patriot, S-400, Türkiye, ABD
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