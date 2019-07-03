Rusya: NATO, KGAÖ ülkelerinde 'devrimler' yapmaya hazırlanıyor

Rossiyskaya Gazeta'ya konuşan Nurgaliyev, "NATO, bazı KGAÖ ülkelerinde Batı kontrolündeki rejimler kurmayı planlıyor. Bunun için renkli devrimler kışkırtma yöntemine de başvurmaya hazırlanıyor" dedi.

NATO'nun Rusya ve KGAÖ partnerleri arasında nifak tohumlarını ekmek istediğini dile getiren Nurgaliyev, ülkelerin NATO ile işbirliğine her zaman Rusya karşıtı eğilimlerin eşlik ettiğini söyledi.