NATO'nun Rusya ve KGAÖ partnerleri arasında nifak tohumlarını ekmek istediğini dile getiren Nurgaliyev, ülkelerin NATO ile işbirliğine her zaman Rusya karşıtı eğilimlerin eşlik ettiğini söyledi.
Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Raşid Nurgaliyev, NATO’nun Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi bazı ülkelerde Batı kontrolündeki rejimler kurmaya planladığını söyledi.
NATO'nun Rusya ve KGAÖ partnerleri arasında nifak tohumlarını ekmek istediğini dile getiren Nurgaliyev, ülkelerin NATO ile işbirliğine her zaman Rusya karşıtı eğilimlerin eşlik ettiğini söyledi.
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