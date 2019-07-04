Savunma Sanayii Başkanı Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, S-400'lerin teslimatı ile ilgili olarak "Haftaya geldiği zaman göreceksiniz. Cumhurbaşkanı'nın verdiği tarih vardı. Temmuzun birinci haftası geçti, ikinci haftasına giriyoruz. Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara'da STM ThinkTech 'Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler Paneli'nde konuştu.

Demir, S-400'lerin teslimat sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Haftaya geldiği zaman göreceksiniz. Cumhurbaşkanı'nın verdiği tarih vardı. Temmuzun birinci haftası geçti, ikinci haftasına giriyoruz. Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz."

Demir, S-400'lerin Türkiye'de nereye konuşlandırılacağına ilişkin soruya da "Bizim S-400 alıp Doğu Akdeniz’de denklemi değiştirelim diye bir planlamamız yok" yanıtını verdi.

Demir, ABD'nin S- 400 alınması durumunda uygulaması muhtemel yaptırımlara ilişkin şunları kaydetti: "Yaptırımlar bizim tarafımızdan da biliniyor. Ne olduğunu bildiğimiz için onlara karşı tedbirlerimizi de alıyoruz. Daha önce de söyledim, yaptırımlar belirli bir süre belirli zorluklarla karşılaşmamıza yol açabilir. Ancak bunun nihai sonucu savunma sanayimizin daha güçlenmesi, daha bilenmesi, geleceğe çok daha sağlam adımlarla yürümesi anlamına gelecektir. Bu bizi caydırmayacak, daha da kuvvetlendirecektir."