Rusya ile Katar arasındaki askeri teknik işbirliği anlaşması yürürlüğe girdi

Katar’ın başkenti Doha’da 27 Ekim 2017 tarihinde imzalanan anlaşmanın metnine göre Rusya ve Katar, silah ve yedek parça sevkiyatını gerçekleştirmeyi, askeri teçhizat üretimi alanında ortaklığı geliştirmeyi ve harp okullarında kadrolar yetiştirmeyi planlıyor.
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Anlaşma, üreticinin izni olmadan silahların üçüncü ülkelere ve uluslararası örgütlere satışını yasaklıyor. Sağlayıcı ülke, sağlanan askeri teçhizatın kullanma amacını kontrol etme hakkına sahip.
Anlaşma beş yıllık ve taraflardan birinin bu sürenin sonunda anlaşmadan çıktığını bildirmemesi durumunda otomatik olarak aynı süre için uzatılacak.
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