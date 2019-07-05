Rus ordusu, NATO tatbikatının devam ettiği Karadeniz'de planlı manevralara başladı

Açıklamaya göre planlı manevra çalışmalarında Azov ve Sezar Kunikov adlı büyük çıkarma gemileri, Orehovo-Zuyevo ve Miraj küçük füze gemileri, İvanovets, Naberejnıye Çelnı ve R-60 füze hücumbotları yer alıyor.

Karadeniz Filosu'na ait Rus gemi grubu, Sea Breeze-2019 tatbikatına katılan NATO gemilerinin faaliyetlerini kontrol edecek.

Birlikler, manevraların son bölümünde füze ve top atışları gerçekleştirecek.

Ukrayna, ABD, Gürcistan ve Moldova dahil olmak üzere 19 ülkenin katıldığı Sea Breeze 2019'a 32 gemi, 24 uçak ve 900'dan fazla deniz piyade askeri katılıyor.

Tatbikat, 12 Temmuz'a kadar Ukrayna'nın Odessa, Nikaloyev ve Herson bölgelerinde devam edecek.