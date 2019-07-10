'ABD kıtalararası balistik füzelere karşı savunmasız'

ABD Kongresi'ne bağlı Araştırma Servisi'nin nükleer politika uzmanı Amy Wolf, ABD'nin sadece Rusya'nın yeni süpersonik füze sistemi Avangard'a değil, aynı zamanda kıtalararası balistik füzelere karşı da savunmasız olduğunu belirtti.

Washington'un önde gelen düşünce kuruluşlarından Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nda konuşma yapan Wolf, ABD’nin sadece Rusya’nın yeni süpersonik füze sistemi Avangard’a değil, aynı zamanda kıtalararası balistik füzelere karşı da savunmasız olduğunu kaydetti.

Wolf, “Rusya’nın Avangard’ı test ettiği Aralık 2018’de evdeydim ve haberleri izliyordum. Oradakiler ‘Tanrım, onlar bu füzeyi test etti ve ondan kendimizi savunamıyoruz’ diye çok üzgündü. Ancak biz Rusya ya da Çin’in hızlı uçan sıradan balistik füzelerine karşı da savunmasızız” diye konuştu.

ABD’nin bu konuda ‘caydırıcılık yöntemiyle ilgilendiğini’ söyleyen Wolf, “Nükleer caydırıcılık, Rusya ve Çin’den gelen tehditler konusunda geniş bilgiye sahipseniz, onların manevra kabiliyeti olan savaş başlıkları yapabildikleri sizin için yeni ve korkutucu bir şey değil. Ancak kendileri için çalıştığım insanların birçoğunun ve bu ülkedeki insanların çoğunun bu konuda yeterince eğitilmiş olmadıklarını ve bu nedenle Rusya ve Çin’in bu alandaki olanaklarının korkutucu ve yeni olarak gördüklerini söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Amerikalı uzman, hal böyleyken ABD'nin konuşlandırdığı ve hem uzayda, hem de atmosferin çeşitli katmanlarında kısa, orta ve uzun menzilli kıtalararası balistik füzelere ait savaş başlıklarını yok etmeyi amaçlayan füze savunma sisteminin hangi tehditlerden koruduğu konusuna ise açıklama getirmedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1 Mart 2018'deki Federal Meclis konuşmasında tüm dünyaya duyurduğu yeni 'yenilmez' silahlar arasında bulunan ve gelecek yıl ordunun hizmetine girmesi beklenen Avangard füzeleri, geleneksel kıtalararası balistik füzelerden farklı olarak, atmosferin yoğun katmanlarında onlarca kilometre irtifada seyredebiliyor ve ses hızının 20 katına ulaşabiliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı geçen aralık ayında Avangard sistemine ait füzeyle atış testi gerçekleştirmiş, Orenburg Bölgesi'nden fırlatılan füze, 6 bin kilometre uzağında, Kamçatka yarımadasındaki Kura poligonunda yer alan hedefi başarıyla vurmuştu.