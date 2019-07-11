Yeni Rus uçak gemisinin konseptini tasarımcısından öğrenin

Sputnik’e konuşan Filippov, Rus donanması için geliştirilen, nükleer güç kullanmayan yeni uçak gemisi konseptinin uçak ve helikopterlerin yanı sıra güverte tipi insansız hava araçlarının (İHA) da konuşlandırılmasını öngördüğünü kaydetti.

“40 bin ton gibi düşük tonajlı turbo üniteli çok amaçlı uçak gemisinin konsept modelini geliştirdik. Gemide 40 civarı uçak ve helikopter ve hatta bundan fazlası konuşlandırılabilecek” diyen Filippov, geminin ayrıca Sukhoi şirketinin geliştirdiği ve bu yıl ilk uçuşunu yapması planlanan Ohotnik (Avcı) adlı güverte tipi yeni insansız hava aracını da ağırlayabileceğini ifade etti.

Gemide 5. Nesil Su-57 avcı uçaklarının da bulundurulabileceğini aktaran Filippov, “Teorik olarak bu uçakların bir kısmı, hafifletilmesi ve yapılarında bazı değişikliklere gidilmesi şartıyla gemide konuşlandırılabilir” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın yeni uçak gemisinin toplam tutarının 200 milyar ruble (yaklaşık 3.1 milyar dolar) olması ve yapımının beş yıl sürmesi bekleniyor.

Krylov Devlet Araştırma Merkezi, proje çalışmalarına başlamak için Rusya Savunma Bakanlığı ile yapılan anlaşmayı bekliyor.

Şu an itibariyle Rusya Deniz Kuvvetleri’nin envanterinde yer alan tek uçak gemisi Amiral Kuznetsov, 1991 yılında Rusya Karadeniz Filosu’nun hizmetine girmişti. Modernizasyon süreci devam eden geminin 2 yıl sonra donanmaya dönmesi bekleniyor.