İngiltere'nin yepyeni uçak gemisi sızıntı yüzünden üsse geri dönmek zorunda kaldı

Defense News’un aktardığına göre, gemideki bölümlerden birine su dolunca, geçen ay çıktığı beş haftalık deneme seferi erken tamamlandı. İngiltere Savunma Bakanlığı sözcüsü, geminin 'iç sisteminde küçük bir sorun' meydana geldiğini açıkladı.

Geminin içinde biriken 'az miktarda' suyun boşaltıldığını bildiren sözcü, sızıntının kontrol altına alındığı ve inceleme başlatıldığı bilgisini verdi.

İngiltere hükümetinin 2015’te onayladığı Savunma ve Güvenlik Stratejisi, Kraliyet Filosunun, her biri 50 adet F-35 savaş uçağı taşıma kapasiteye sahip ve en modern silahlarla donatılmış 2 adet Queen Elizabeth sınıfı en yeni uçak gemisi almasını öngörüyor.

Queen Elizabeth adı verilen ilk gemi ilk kez 2017’nin Aralık ayında denize çıkmış ama 2 hafta sonra su aldığı gerekçesiyle geri dönmek zorunda kalmıştı.

Yapımı 3 milyar pounda mal olan geminin tam göreve 2021 yılında başlaması planlanıyor.