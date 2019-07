Klintseviç: Rusya, Türkiye'ye S-400 dışında çok sayıda modern silah önerebilir

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Savunma ve Güvenlik Komitesi üyesi Frants Klintseviç, Türkiye'ye S-400 sevkiyatının başlaması dolayısıyla Rusya ve Türkiye arasındaki askeri ve teknik işbirliğini değerlendirdi.

S-400'lerin ardından Rusya'nın Türkiye'yle bu alandaki işbirliğini geliştirmeye hazır olup olmadığı sorusu üzerine Klintseviç, "Rusya, Türkiye'nin ilgisini çekebilecek çok sayıda modern silaha sahip. Her yıl 'Armiya' savunma sanayii fuarını düzenliyoruz. Fuara katılan yaklaşık 100 ülkenin yanı sıra her ülke, bu alanda sözleşme yapma, her türlü silahı görme, deneme, test etme ve alma imkanına sahip" ifadelerini kullandı.

Rus senatör, her şeyin, Türkiye de dahil olmak üzere, bu ülkelerin ne kadarlık bütçeyle, hangi miktarda ve hangi sözleşme kapsamında işbirliği yapmak istediğine bağlı olduğunu vurguladı.