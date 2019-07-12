Emekli korgeneral Bijev: S-400, Ankara'yı tüm irtifa ve hızlarda koruma altına almaya yeter

Eski Rusya Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Ayteç Bijev, Türkiye'de kurulacak S-400 füze savunma sisteminin Ankara'yı tüm irtifa ve hızlarda koruma altına almaya yeterli olacağını söyledi.

Emekli Korgeneral Bijev, Türkiye'ye sevkiyatına bugün başlanan S-400 füze savunma sistemleri hakkında Rus basınına açıklamalarda bulundu.

Sistemin kısa süre içinde devreye alınabileceğini kaydeden Bijev, "Eğer bataryalar hazırlandıysa ve yeri belirlendiyse, bu sistemleri konuşlandırıp devreye alma ve muharebeye hazır hale getirme süresi, dakikalarla ifade edilebilecek kadar kısa" dedi.

Bijev, Türkiye'ye sevk edilecek 4 adet S-400 bölüğünün oldukça fazla bir miktarı ifade ettiğini de belirtti.

Rus uzmana göre bu, Ankara'yı tüm irtifa ve hızlarda koruma altına almaya yeter.