S-400 sevkiyatı kapsamında 5. ve 6. uçaklar Mürted'e indi

Milli Savunma Bakanlığınca S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, malzemelerin sevkiyatı kapsamında beşinci uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği belirtildi.
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda beşinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. Altıncı ve yedinci uçakların da bugün içerisinde inmesi planlandı. pic.twitter.com/71Clh4WhaG— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 14 Temmuz 2019
Bundan 2 saat sonra da 6. uçağın alana iniş yaptığı haberi geldi.
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor. Bu kapsamda altıncı uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. pic.twitter.com/VXIIrOvUZH— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 14 Temmuz 2019
Sevkiyat kapsamında 7. uçağın da bugün inmesinin planlandığı duyuruldu.
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