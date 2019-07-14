S-400 sevkiyatı kapsamında 5. ve 6. uçaklar Mürted'e indi

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda beşinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. Altıncı ve yedinci uçakların da bugün içerisinde inmesi planlandı. pic.twitter.com/71Clh4WhaG