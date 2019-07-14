Rusya’dan S-400 yaptırımı açıklaması: NATO, ABD kendi silahlarını müttefiklerine satabilsin diye var

Rus senatör Aleksey Puşkov, Rusya yapımı bir hava savunma sistemi almış olması nedeniyle ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım planlarını eleştirdi. Puşkov, "S-400 sistemi almasaydı yaptırım da uygulanmazdı. ABD’nin kendi silahlarını müttefiklerine satması, NATO’nun varoluş sebeplerinden biri" açıklamasında bulundu.

Rus senatör Puşkov Twitter’dan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "ABD, Türkiye’ye yaptırım uygulayacak. Ankara’nın söz dinleyip kendisine gerekli olmayan Patriot sistemini satın alması gerekiyordu. S-400 sistemi almasaydı yaptırım da uygulanmazdı. ABD’nin kendi silahlarını müttefiklerine satması, NATO’nun varoluş sebeplerinden biri. Şimdi ittifaktakiler istedikleri kadar üyelerinin eşit haklara sahip oluşundan bahsedebilirler."

США вводят санкции против Турции. Анкара должна была послушно закупать ненужные ей системы «Пэтриот», а не С-400, и тогда санкций не было бы. Сбыт Штатами своего оружия союзникам - одна из целей существования НАТО. А теперь пусть в альянсе расскажут о «равноправии» его членов... — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 13, 2019

Bloomberg bugün ABD’nin S-400 sistemi alması nedeniyle Türkiye’ye uygulayacağı yaptırımları gelecek hafta içerisinde duyuracağı yönünde bir haber yayınlamıştı.

Trump aides have picked sanctions package to punish Turkey for receiving parts of a Russian missile defense system https://t.co/Ixrha7MorZ — Bloomberg (@business) July 13, 2019

ABD, Rus yapımı bir hava savunma sistemi olan S-400’ü satın almaktan vazgeçmesi için Türkiye’ye uzun bir süre baskı yaptı. Ancak Türkiye, ABD’nin açık yaptırım tehditlerine karşın, satın alacağı hava savunma sistemini belirlemesinin bir ulusal egemenlik meselesi olduğunu söyleyip S-400 almaktan geri adım atmadı.

Rus yapımı S-400 sisteminin Türkiye’ye sevkiyatı hala devam ediyor. Sistemin ilk parçaları Türkiye’ye cuma günü teslim edilmişti.