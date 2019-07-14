Rusya’dan doğrulama: S-400 parçalarının bir grubu daha Türkiye’ye teslim edildi

Açıklamada, S-400 parçaları teslimatının ‘Türk tarafı ile imzalanmış olan sözleşmenin şartlarına tamamen uygun bir biçimde, üstünde anlaşılan tarihlerde yapılmaya devam ettiği’ belirtildi.
#Footage On July 14 within the implementation of the contract, another shipment of Russian #S400 anti-aircraft missile system was sent to #Turkey by @mod_russia’s military transport aircraft @mfa_russia @RusEmbTurkey #RussianWeapons #RussiaTurkey pic.twitter.com/eYhza2nXY6— Минобороны России (@mod_russia) July 14, 2019
Ayrıca söz konusu sözleşmenin, Türkiye’nin hava savunmasının güçlendirilmesi adına, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vardıkları anlaşma doğrultusunda yerine getirilmekte olduğu da hatırlatması yapıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın bu açıklaması, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nın S-400 parçaları taşıyan 5, 6 ve 7. uçakların Ankara’ya indiğini açıklamasını izliyor.
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