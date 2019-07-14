Rusya’dan doğrulama: S-400 parçalarının bir grubu daha Türkiye’ye teslim edildi

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi parçalarının bir grubunun daha Türkiye’ye teslimatının yapıldığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Sözleşme ile belirlenmiş olan yükümlülüklerin yerine getirilmesi çerçevesinde, 14 Temmuz 2019’da Rusya Savunma Bakanlığı’na ait askeri kargo uçaklarıyla, S-400 hava savunma sistemlerinin sıradaki parçaları Türkiye’ye teslim edilmiştir” denildi.

Açıklamada, S-400 parçaları teslimatının ‘Türk tarafı ile imzalanmış olan sözleşmenin şartlarına tamamen uygun bir biçimde, üstünde anlaşılan tarihlerde yapılmaya devam ettiği’ belirtildi.

Ayrıca söz konusu sözleşmenin, Türkiye’nin hava savunmasının güçlendirilmesi adına, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vardıkları anlaşma doğrultusunda yerine getirilmekte olduğu da hatırlatması yapıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın bu açıklaması, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nın S-400 parçaları taşıyan 5, 6 ve 7. uçakların Ankara’ya indiğini açıklamasını izliyor.