Rusya: ABD ve NATO, Türkiye’yi cezalandırmaktansa Shakespeare’in şu cümlesi üstüne düşünmeli

Rus senatör Klintseviç, ABD’yi, Rusya yapımı bir hava savunma sistemi almasından dolayı Türkiye’yi cezalandırmanın planlarını yapmaktansa, Ankara’yı böyle bir karar almaya götüren gerekçeler üstüne düşünmeye çağırdı. Klintseviç NATO düzenini de Shakespeare’den bir alıntıyla eleştirdi: "Çürümüş bir şeyler var Danimarka Krallığı’nda."

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin güvenlik komitesi üyesi olan Frants Klintseviç Facebook açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep (Tayyip) Erdoğan gibi oldukça deneyimli bir siyasetçinin, S-400 satın alma kararı verirken, Amerika’nın kendi ülkesine yaptırım uygulaması da dahil, tüm olası riskleri bin defa hesaplamadığını düşünmek saçmalıktır. Bununlar beraber söz konusu karar alınmıştır. Demek ki bu kararın ardında hem ekonomik hem politik hem de askeri anlamda ciddi gerekçeler bulunuyor.”

‘TÜM BUNLAR BENİ, WILLIAM SHAKESPEARE’İN HAMLET’İNDEN BİR ALINTI YAPMAYA İTİYOR’

Rus senatör Klintseviç şöyle devam etti: “Tüm bunlar beni, (İngiliz oyun yazarı) William Shakespeare’in Hamlet’inden bir alıntı yapmaya itiyor: ‘Çürümüş bir şeyler var Danimarka Krallığı’nda.’ Bana kalırsa ABD ile NATO, Türkiye’ye yaptırımlarla gözdağı vermektense, her şeyden önce bunun üstüne düşünmelidir.”

Klintseviç bu alıntı ile ABD ve NATO’nun, kendi içlerine dönerek nerede hata yaptıklarını, kendi düzenlerinde çürüyenin, bozulanın, vadesi dolanın ne olduğunu düşünmesi gerektiğini söylüyor.

Rus senatörün söz konusu açıklaması, ABD yönetiminin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına karşı uygulamayı planladığı yaptırımları önümüzdeki hafta duyuracağı yönündeki Bloomberg haberini izliyor. Bloomberg ajansının haberinde, ABD’nin yaptırımları duyurmak için 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünün geçmesini bekleyeceği iddia ediliyor.