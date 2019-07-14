Rusya: ABD ve NATO, Türkiye’yi cezalandırmaktansa Shakespeare’in şu cümlesi üstüne düşünmeli

‘TÜM BUNLAR BENİ, WILLIAM SHAKESPEARE’İN HAMLET’İNDEN BİR ALINTI YAPMAYA İTİYOR’
Rus senatör Klintseviç şöyle devam etti: “Tüm bunlar beni, (İngiliz oyun yazarı) William Shakespeare’in Hamlet’inden bir alıntı yapmaya itiyor: ‘Çürümüş bir şeyler var Danimarka Krallığı’nda.’ Bana kalırsa ABD ile NATO, Türkiye’ye yaptırımlarla gözdağı vermektense, her şeyden önce bunun üstüne düşünmelidir.”
Klintseviç bu alıntı ile ABD ve NATO’nun, kendi içlerine dönerek nerede hata yaptıklarını, kendi düzenlerinde çürüyenin, bozulanın, vadesi dolanın ne olduğunu düşünmesi gerektiğini söylüyor.
Rus senatörün söz konusu açıklaması, ABD yönetiminin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına karşı uygulamayı planladığı yaptırımları önümüzdeki hafta duyuracağı yönündeki Bloomberg haberini izliyor. Bloomberg ajansının haberinde, ABD’nin yaptırımları duyurmak için 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünün geçmesini bekleyeceği iddia ediliyor.
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