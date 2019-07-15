Ukrayna'nın eski güvenlik sekreteri Turçinov'dan Rusya'ya tehdit

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi eski sekreteri Aleksandr Turçinov, bu ülkede geliştirilen Neptun seyir füzelerinin Rusya’nın her sınıftaki askeri gemilerini imha edebileceğini, ayrıca Kırım Köprüsü’nü ‘birkaç dakika içinde yıkabileceklerini’ ileri sürdü.

LB.ua sitesine konuşan Turçinov, Ukrayna’da geliştirilen Neptun seyir füzelerinin Rusya’nın Karadeniz ve Azak Denizi’ndeki limanlarda konuşlandırılmış olan her sınıftaki askeri gemisini imha edebileceğini, ayrıca Kerç boğazı üzerinden Rusya’yı Kırım’a bağlayan Kırım Köprüsü’nü ‘birkaç dakika içinde yıkabileceklerini’ iddia etti.

Turçinov, ayrıca Kiev’in Karadeniz ve Azak Denizi’nde Rusya’dan korunmak için S-125 füze sistemlerinin modernizasyon çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlandığı gibi kendi seyir füzelerini de geliştirdiğini vurguladı.

Turçinov, “Denizden Rusya’ya karşı savunma sağlama sorununun komple çözümü, çok kısa sürelerde geliştirilen Neptın seyir füze sistemleridir. Seyir füzelerimiz, Rusya’nın Karadeniz ve Azak Denizi’nde bulunan her sınıftaki askeri gemisini imha etmekle kalmayıp, onları konuşlandırıldıkları limanlarda da vurabilecek. Gereklilik halindeyse birkaç dakika içinde Rusya’nın bu kadar övündüğü köprüyü de yıkabilecek” diye konuştu.

Rus yetkililer, Kiev tarafından daha önce de yöneltilen benzer tehditlere alaycı bir dille yorum getirdi. Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Ukrayna ile denizde yaşanabilecek bir çatışmanın ‘Ukrayna Donanması için hüsranla sonuçlanacağının açıkça ortada’ olduğunu söylemişti.

Baltık Filosu eski komutanı Vladimir Valuev ise, sadece birkaç gemiden oluşan Ukrayna Deniz Kuvvetleri’nin Rusya’yı ne askeri, ne de psikolojik açıdan etkileyebileceğini ifade etmişti.