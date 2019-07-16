Riyad, Rusya Helikopterleri holdingi ile teknolojik ortaklığı görüşüyor

Rusya-Suudi Arabistan hükümetlerarası komisyonu toplantısının sonuçlarını belirleyen protokolde Riyad ile Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh’e bağlı Rusya Helikopterleri holdingi arasında sivil helikopterlerin yapım teknolojileri alanında potansiyel ortaklığın ele alındığı kaydedildi.

Bir kopyasının Sputnik’e ulaştığı protokolde, "Taraflar Rusya Helikopterleri holdingi ile Suudi tarafı arasında sivil helikopter yapımının çeşitli teknolojileri konusunda olası ortaklığa yönelik yapılan görüşmeleri memnuniyetle karşıladı" ifadelerine yer verildi.

Protokolde ayrıca Suudi Arabistan’ın bu yıl içinde Rusya ile sivil havacılık güvenliği alanında işbirliği konusunda mutabakat imzalamak arzusunda olduğu kaydedildi.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ve Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih eş başkanlığındaki Rusya-Suudi Arabistan ortak hükümetlerarası komisyonunun 6. toplantısı 9-10 Haziran’da Moskova’da gerçekleşmişti.