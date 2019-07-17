S-400 teslimatında 6. gün: 14. uçak Mürted'e indi

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında 13. uçağın ardından 14. uçak da Mürted Hava Meydanı'na indi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya'dan alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda 13'üncü uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. pic.twitter.com/zvXvv6HpCd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 17 июля 2019 г.

​Sevkiyatın altıncı gününde 13. uçak Mürted Hava Meydanı'na indi. Ardından 14. uçak da geldi.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda 14'üncü uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. pic.twitter.com/3oUSwFQm4V — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 17 июля 2019 г.

​S-400'ler, uzun menzilli radar tespit sistemi, komuta kontrol ünitesi, füze rampası ve angajman radarı olmak üzere 4 ayrı parçadan oluşuyor. Füze dışındaki parçalar hava yoluyla Türkiye'ye getirilecek ve burada birleştirilecek.

Konuşlandırıldıklarında Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak.