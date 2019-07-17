S-400 teslimatında 6. gün: 14. uçak Mürted'e indi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya'dan alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor.
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda 13'üncü uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. pic.twitter.com/zvXvv6HpCd— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 17 июля 2019 г.
Sevkiyatın altıncı gününde 13. uçak Mürted Hava Meydanı'na indi. Ardından 14. uçak da geldi.
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda 14'üncü uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. pic.twitter.com/3oUSwFQm4V— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 17 июля 2019 г.
S-400'ler, uzun menzilli radar tespit sistemi, komuta kontrol ünitesi, füze rampası ve angajman radarı olmak üzere 4 ayrı parçadan oluşuyor. Füze dışındaki parçalar hava yoluyla Türkiye'ye getirilecek ve burada birleştirilecek.
Konuşlandırıldıklarında Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak.
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