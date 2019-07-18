Savunma Sanayi Başkanı'ndan F-35 açıklaması

"Türk şirketleri ilk başta belirli bir kayba uğrayabilir" diyen Demir, ABD'nin kararını resmi olarak iletmesini beklediklerini belirterek Türkiye'nin sorumluluklarını yerine getirmeyi sürdürdüğünü söyledi.
‘ANLAŞMALARDA YERİ OLMAYAN BİR KARAR’
"F-35 olayında bugüne kadar her türlü ödemeyi, yükümlülüğümüzü kusursuz şekilde yerine getirdik" ifadelerini kullanan Demir, "Tek taraflı alınmış bir askıya alma kararı var. Anlaşmalarda yeri olmayan bir karar. Resmi hale gelmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.
'HER TÜRLÜ OPSİYON MASADA'
"Milli Muharip Uçak projemizin hızla devam ediyor. Bu proje daha da hızlanacaktır" ifadelerini kullanan Demir, şu açıklamayı yaptı:
"Türkiye alternatifleri değerlendirmeye devam edecektir. Her türlü opsiyon masada."
Ayrıntılar geliyor…
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