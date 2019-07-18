Rusya: S-400 parçaları taşıyan yeni bir hava grubu Türkiye’ye ulaştı

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, S-400 parçalarının bir kısmını daha askeri kargo uçaklarıyla Türkiye'ye teslim ettikleri belirtildi.

Rus Bakanlık yetkilileri, söz konusu teslimatın Türk tarafıyla yapılmış olan anlaşma çerçevesinde ve bu anlaşmaya tamamen uygun bir biçimde yapıldığını da kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklaması, Türk Milli Savunma Bakanlığı'nın, S-400 parçaları taşıyan 15 ve 16. uçakların başkent Ankara yakınlarındaki Mürted Hava Meydanı’na indiğini duyurmasını izliyor.

S-400 teslimatının tamamlanması için Türkiye'ye Rusya'dan kaç askeri kargo uçağı gönderileceği net olarak bilinmiyor. Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sistemin yerleştirilmesine ilişkin işlemlerin Nisan 2020’de tamamlanacağını söylemişti.