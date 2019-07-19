Litvanya, F-35'lerine kavuştu

BNS haber ajansının aktardığına göre, Litvanya’nın Šiauliai hava üssüne 2 adet F-35 uçağı indi. Uçaklar, ABD yönetiminde hava savunma tatbikatının yapıldığı Polonya’dan geldi.

Litvanya Savunma Bakanı Raymundas Karoblis, "Bu organize edilen ilk hava savunma tatbikatları, ABD’nin güvenlik alanındaki değişikliklere hızla tepki vermeye ve gerekirse Baltık ülkelerin savunmasına katılmaya hazır olduğu yönünde sinyal gönderiyor" diye açıkladı.