Lavrov: INF'yi korumak için her şeyi yaptık ama ABD diyalogdan kaçtı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in INF'nin çökmesinden Rusya'yı sorumlu tutmasına yanıt veren Lavrov, Moskova'nın anlaşmanın korunması için her şeyiyaptığını ancak ABD'nin diyaloğa yanaşmadığını kaydetti.
Lavrov, "Rusya, anlaşmayı korumak, karşılıklı endişeler hakkında profesyonel ve somut bir görüşme yapmak için her şeyi yaptı. ABD ise, bu diyalogdan kaçınmakla kalmadı, NATO'daki müttefiklerinin bu süreçte yer almasını fiilen yasakladı" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 2 Ağustos'a kadar Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na (INF) dönmemesi halinde Rusya'ya koordineli bir yanıt vereceklerini söylemişti.
Hafta başında Stoltenberg, Rusya'ya '9М729 füzelerinden en kısa sürede kurtulma' anlamına gelen son şansı kullanma çağrısı yapmıştı.
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