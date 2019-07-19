Lavrov: INF'yi korumak için her şeyi yaptık ama ABD diyalogdan kaçtı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) yürürlükte kalması için elinden geleni yaptığını ancak ABD'nin diyalogdan kaçtığını vurguladı.

Almanya'nın Bonn kenti yakınındaki Petersberg'de düzenlenen St. Petersburg Diyalog Forumu'na katılan Lavrov ve Alman Dışişleri Bakanı Heiko Mass ortak basın toplantısı düzenledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in INF'nin çökmesinden Rusya'yı sorumlu tutmasına yanıt veren Lavrov, Moskova'nın anlaşmanın korunması için her şeyiyaptığını ancak ABD'nin diyaloğa yanaşmadığını kaydetti.

Lavrov, "Rusya, anlaşmayı korumak, karşılıklı endişeler hakkında profesyonel ve somut bir görüşme yapmak için her şeyi yaptı. ABD ise, bu diyalogdan kaçınmakla kalmadı, NATO'daki müttefiklerinin bu süreçte yer almasını fiilen yasakladı" dedi.

Bunun yanı sıra İran nükleer anlaşmasına ilişkin yorumda bulunan Lavrov, "Anlaşmanın taraf ülkeleri pozisyon konusunda birliği sağlamalı. Anlaşmanın hayatta kalmasının sadece İran'a bağlı olduğunu düşünerek bir sonuç elde edemeyiz" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 2 Ağustos'a kadar Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na (INF) dönmemesi halinde Rusya'ya koordineli bir yanıt vereceklerini söylemişti.

Hafta başında Stoltenberg, Rusya'ya '9М729 füzelerinden en kısa sürede kurtulma' anlamına gelen son şansı kullanma çağrısı yapmıştı.