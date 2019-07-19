Milli Savunma Bakanlığı: Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyine teröristlerin üs olarak kullandığı Karacak bölgesine dün gece geniş kapsamlı bir hava harekatı düzenlendi. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat ile İHA'ların kullanıldığı harekatla PKK'lılara ait silah mevzii, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan çok sayıda hedef imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyinde yer alan Karacak bölgesine dün gece icra edilen geniş kapsamlı hava harekâtı ile PKK'lı teröristlere ait çok sayıda hedef yerle bir edildi.https://t.co/1g0JxYu95e#MSB #TSK pic.twitter.com/jHX3p2MIJm— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 19, 2019
Bir süre sonra yapılan ayrı bir açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 6 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/kKoMDX80Nx— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 19, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)