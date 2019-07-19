Fransa savunmasında 'kırmızı tim' dönemi: Bilim kurgu yazarları orduya destek verecek

Savunma Geliştirme Ajansı'nın (DIA) paylaştığı rapora göre, yazarlardan oluşacak ve 'kırmızı tim' adı verilecek ekip, ülkenin güvenliğini tehdit edebileceğini düşündükleri 'senaryoları' askeri stratejistlerle paylaşacak.

Raporda, dört ya da beş yazardan oluşturulacak ekibin stratejistlerin ön göremediği adımları hesaplamakla yükümlü olacağı belirtildi ve görevlerinin 'çok önemli' olduğu vurgulandı.

'Kırmızı tim' ayrıca, terör örgütlerinin ve yabancı ülkelerin gelişmiş teknolojiyi nasıl kullanacaklarını öngörmeye çalışarak Fransa’yı bekleyen olası tehditler hakkında ip ucu vermeye çalışacak.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, ülkenin askeri yenilik adına attığı bu adımı "Fransa, bu yarıştaki tüm aslara sahip" diyerek değerlendirdi.

İLK SİNYAL BASTILLE GÜNÜ'NDE VERİLMİŞTİ

Fransızların savunma güçlerini geliştirme çabalarının ilk sinyali ulusal bayram olan Bastille Günü kutlamalarında verilmişti.

Kutlamalar sırasında göklere yükselen 'uçan asker' dünya gündemine damgasını vurmuştu.

France showing off a "flying soldier" at this year’s #BastilleDay parade. Marseille-born jet ski champion Franky Zapata has developed the so-called "Flyboard" the French military will be testing pic.twitter.com/ZrREfciUpq — Michel Rose (@MichelReuters) July 14, 2019

​Zapata adlı şirketin CEO'su Franky Zapata, Champs-Elysees bulvarında düzenlenen törende kendi icadı olan kaykayla, elindeki boş bir tüfekle saatte 188 kilometre hızla uçmuştu.

Ordunun kaykayı test edeceği belirtilirken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter'da "uçan asker" videosunu "Yenilikçi ve modern ordumuzla gurur duyuyorum" notuyla paylaşmıştı.

Kutlamalarda ayrıca drone'ların sinyalini kesen anti-drone silahlarının kullanıldığı da görülmüştü.

Ayrıca, Fransa'nın Mali'deki birliklerini de robotlarla desteklemek için çalışmalar yaptığı biliniyor.