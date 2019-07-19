Admiral Makarov fırkateyni, Utes kıyı füze sisteminden ateşlenen füzeyi başarıyla imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi yayın organı Zvezda televizyonu, Admiral Makarov fırkateyni ile Utes kıyı füze sisteminin Karadeniz'deki tatbikat sırasında yaptığı atımların görüntüsünü yayınladı.

Ekrana yansıyan görüntüye göre Utes sistemi, sözde düşmanı tespit ettiğinde hedefi vurmak için bir füze gönderdi. Füzeyi algılayan Admiral Makarov fırkateynindeki sistem de, Ştil tipi iki güdümlü füze yollayarak Utes'in ateşlediği füzeyi başarıyla imha etti.

Tatbikatın yapıldığı bölge, güvenlik nedeniyle geçici olarak deniz trafiğine kapatıldı.



KALİBR-NK VE ŞTİL-1 FÜZESİYLE DONATILDI

2015 yılında suya inen, 11356 projesi kapsamındaki Amira Makarov fırkateyni, 2016'da Baltık Denizi ve Barentsk Denizi'ndeki testleriyle başarıyla geçmiş ve ordunun hizmetine girmişti.

Amiral Makarov, Kalibr-NK tipi kruz füzesi, Ştil-1 uçaksavar füze kompleksi, A-190 topçu silahı, uçaksavar topçu silahı, torpido donatılmış durumda ve Ka-27 tipi güverte helikopteri taşıma kapasitesine sahip.