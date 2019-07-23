Rusya: Güney Kore uçaklarımıza ateş açmadı, tehdit hissedilse cevap gecikmezdi

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Rus Tu-95MS stratejik bombardıman uçaklarının Güney Kore’nin hava sahasını ihlal etmediği, Güney Kore F-16’larının Rus uçaklarının güvenliğini tehdit ettiği belirtildi. Açıklamada Güney Kore uçaklarının hiçbir uyarı ateşi açmadığı ve böyle bir şey olsa cevabın gecikmeyeceği vurgulandı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 23 Temmuz 2019 tarihinde iki Rus Tu-95MS stratejik bombardıman uçağı Japon Denizi üzerindeki tarafsız sularda planlı bir uçuş gerçekleştirdi. Liancourt Kayalıkları’nın bulunduğu bölgede Rus uçaklarına Güney Kore’ye ait iki F-16 yaklaştı ve Rus uçaklarının güvenliği için tehdit oluşturacak profesyonel olmayan manevralar gerçekleştirdi.

Güney Koreli pilotların Tu-95Ms mürettebatıyla irtibata geçmediği belirtilen açıklamada, F-16’ların daha sonra Rus uçaklarından uzaklaştığı kaydedildi.

‘TEŞHİS BÖLGESİNİ TANIMIYORUZ’

Bakanlık ayrıca Japon Denizi’ndeki tarafsız sularda uçan Rus uçaklarının daha önce de Seul’ün belirlediği ‘hava savunma teşhis bölgesi’ gerekçe gösterilerek başarısız şekilde engellenmeye çalışıldığını belirtti.

Açıklamada “Bu tür ‘bölgeler’ uluslararası kurallarca öngörülmeyip Rusya tarafından tanınmıyor. Bu durum Güney Kore tarafına birçok kez farklı kanallar üzerinden bildirildi” ifadeleri kullanıldı.

Güney Kore uçaklarının hiçbir uyarı ateşi açmadığı vurgulanan açıklamada “Rus pilotlar bir tehdit hissetselerdi, cevap gecikmezdi” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık tarafından ayrıca Rus uçaklarının plan ve uluslararası kurallar çerçevesinde Kayalıklar’dan 25 kilometre uzaklıkta bir mesafede uçtuğu ve Güney Kore hava sahasına yönelik bir ihlalde bulunmadığı kaydedildi.