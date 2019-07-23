S-400 üretimini Türkiye’de yerelleştirme konusu, teslimatın 2. etabında görüşülecek

Şugayev, Rusya’nın savaş uçakları dâhil olmak üzere Türkiye ile birçok konuda işbirliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.
Rusya’nın Türkiye’ye Su-35 avcı uçaklarını sevk etmeye hazır olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Şugayev, Su-35’ler ile ilgili kendilerine ulaşan resmi başvuru olmadığını söyledi. Şugayev, “Türkiye ile havacılık ta dâhil olmak üzere işbirliğinin birçok yönünü görüşmeye hazırız” ifadelerini kullandı.
Rus S-400 füze savunma sistemlerinin üretimini Türkiye’de yerelleştirme konusuna da değinen Şugayev, “S-400 üretiminin yerelleştirilmesi, geleceğe dönük ve açık bir konu” dedi.
Rus S-400 füze savunma sistemlerinin üretimini Türkiye’de yerelleştirme konusunun teslimatın 2. etabında görüşüleceğini belirtti.
FSVTS Başkanı, S-400’lerin üretimini Türkiye’de yerelleştirme konusunun teslimatın ilk aşaması tamamlandıktan sonra, 2. aşaması sırasında ele alınacağının altını çizdi.
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