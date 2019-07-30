'Japonya, Türkiye'nin çıkarıldığı F-35 programına dahil olmak istiyor'

Japonya'nın F-35 programına partner ülke olarak katılmak için ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) başvurduğu belirtildi.

ABD, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri nedeniyle Türkiye'yi F-35 programından çıkarmaya karar verirken Tokyo'nun programa katılma konusunda istekli olduğu basına yansıdı.

Defence News'in haberine göre Japonya, F-35 programına tam yetkili partner ülke olarak katılma talebini Pentagon'a iletti.

18 Haziran'da Pentagon Tedarik Başkan Yardımcısı Ellen Lord'a bir mektup yazan Japonya Savunma Bakanlığı Savunmanın Geliştirilmesini Planlama Bürosu Direktörü Atsuo Suzuki, Japonya'nın F-35 alıcısı olmaktan çıkıp programın tam yetkili üyesi olmak için neler yapması gerektiğini sordu.

Suzuki, "İlk etapta Japonya'nın partner ülke olma olasılığı bulunup bulunmadığı hakkındaki düşüncelerinizi almak istiyorum. Ayrıca, Savunma Bakanlığı'na bir partner ülkenin sorumlulukları, hakları, maliyet paylaşımı, onay süreci ve gerekli süre gibi koşullar hakkında ayrıntılı bilgi vermenizi istiyorum. Bize sorumluluklarımızı bildirmeniz sonrasında partner ülke olup olamayacağımıza karar vereceğiz" diye yazdı.

'ABD OLUMSUZ BAKIYOR'

Haberde Lord'un bu hafta Japon yetkililerle bir araya geleceği ve görüşmede Tokyo'nun talebinin ele alınacağı ifade edildi.

Defence News'e göre Pentagon Japonya'ya olumsuz yanıt vermeyi planlıyor. Bunun nedeni olarak, Japonların projeye dahil edilmesinin diğer ortaklarla gerginliklere yol açacak olması ve diğer müşterilerin gelecekte proje kapsamında daha büyük bir rol talep etme olasılığı gibi çekinceler gösteriliyor.