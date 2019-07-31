Savunma Sanayii Başkanı Demir: S-400'lerin ikinci bölüm sevkiyatı gelecek yıl başlayabilir

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in açıklamaları şu şekilde:
* F-35 Programında yükümlülüklerimizi yaptık. Programdan çıkarılmamızın hukuki zemini yok. Personelimiz içeri alınmazsa ödemeleri yapmayız. Projede kalma arzumuzu ilettik. ABD'nin F-35 konusunda yaklaşımı 'Ben yaptım, oldu' şeklindedir. Proje ortaklarından bağımsız alınan bir karardır. Türkiye'nin F-35 program ortaklığı hali hazırda devam ediyor. Bize başka bir yol bırakılmazsa başka kapıların denenmesi ile ilgili çalışmalarımızı yaptık.
* F-35 İle S-400'ün aynı ortamda olmasında sorun yok.
* S-400 sevkiyatının ikinci bölümü gelecek yıl başlayabilir. Amerikalılar S-400 ve F-35 bir arada çalışamaz argümanını destekleyecek hiçbir teknik açıklama yapmadı. S-400'ün komutası tamamıyla Türkiye'nin elinde olacak. Bu sistemle Türkiye'nin istemediği hiçbir şey yapılamaz. S-400'ün balistik füze önleme kabiliyeti yok şeklinde bir argüman yanlıştır. S-400'lerin balistik füze önleme kabiliyeti var. Bu füzeler tek çeşit değil. Her sistemin kendine göre kısıtlamaları var.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)