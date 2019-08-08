Rus yapımı en yeni silahlı İHA Ohotnik'in ilk uçuşundan görüntüler yayınlandı

Rusya Savunma Bakanlığı, 'Ohotnik' (Avcı) adlı en yeni silahlı insansız hava aracının (İHA) hafta sonu yaptığı ilk uçuştan görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

İsmi açıklanmayan bir askeri üstteki pistten havalanırken görülen Ohotnik, sahip olduğu dış görünüşüyle ilgi çekti.

Tek motorlu 20 tonluk savaş aracı, ilk test uçuşunda 20 dakika havada kaldı ve 600 metre irtifada birkaç tur atarak başarıyla yere indi.

Suhoy şirketi tarafından geliştirilen yeni savaş aracı, radarlara karşı neredeyse görünmez kılan özel malzemeler ve kaplamalar kullanılarak, 'Uçan Kanat' şemasına göre üretildi.

Yeni İHA'nın maksimum kalkış ağırlığı 20 tonu buluyor.